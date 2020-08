Porto Alegre tem aval para ampliar abertura do comércio e restaurantes

tiveram o sinal verde do governo estadual Porto Alegre e mais três cidades metropolitanas da região 10 do distanciamento controladoo funcionamento do comércio, restaurantes e lancherias seguindo padrão de bandeira laranja, que é mais flexível que a vermelha, onde estão.

previsto em decretos já publicados, mas que dependia da validação estadual Com isso, a Capital teve assegurada a autorização para abrir o comércio às sextas-feiras e até mais tarde, no caso de shopping centers, incluindo restaurantes destes empreendimentos,

O plano com protocolos próprios foi habilitado nesta quinta-feira (20) pela Secretaria Estadual de Planejamento, Orçamento e Gestão. Na região 10, estão ainda Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Glorinha e Viamão. Mas Alvorada e Viamão se manterão nas regras da bandeira vermelha, conforme o documento enviado ao governo.

Agora cada município deve regular em decretos locais como cada segmentos vai funcionar, com dias e horários. Até agora oito das 21 regiões do distanciamento estão em cogestão. Além da região de Porto Alegre, também estão nessa condição Canoas, Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Pelotas.

O comércio da Capital pode operar de segunda a sexta-feira, pelo decreto. Os estabelecimentos de rua podem abrir das 10h às 17h e os de shopping centers, das 12h às 19h. Já bares e restaurantes estão com funcionamento de segunda a sexta das 10h às 17h.

A cogestão traz uma grande vantagem : estar na bandeira vermelha, de alto risco e poder definir regramento menos restritivos. Para conseguir o status, os municípios tiveram de apresentar análises e dados para comprovar as condições de operar nesse sistema.

Com o novo mecanismo, passa a ser possível autorizar o funcionamento mais ampliado do que o atual do comércio, restaurantes, lancherias e padarias. Os serviços de alimentação poderão abrir até as 22h em qualquer dia da semana. Já o varejo não chegou a ter definição de horários. Também poderá

A medida é esperada pelos segmentos econômicos . O Sindicato da Hospedagem e Alimentação (Sindha) e a Abrasel, que é a associação do setor, pediram na terça-feira (18) ao prefeito da Capital, Nelson Marchezan Júnior, que fosse liberado o sábado e horário noturno, que são considerados mais movimentados para o setor. Sindilojas e CDL-POA pegaram carona e reivindicaram o sábado, cujas vendas representam "um dia e meio" de semana, segundo as entidades.

O secretário da Saúde de Porto Alegre, Pablo Stürmer, explica que s disposições da cogestão terão de ser definidas e decretos em cada localidade. Estar previsto não significa ser autoaplicável. Na Capital, os gestores devem esperar os números do comportamento da pandemia após as recentes liberações. Após um mês de fechamento - começo de junho até o começo de agosto -, foi liberada a reabertura para operação presencial do comércio e serviço de alimentação fora de casa.

Stürmer avalia que neste momento há estabilização da ocupação de leitos de UTI, com queda nesta semana - o número ficou em 310 doentes nesta quinta-feira, após ter chegado a 340 no domingo (16), e também no ritmo de novos casos de Covid-19 - foram 500 novos casos nesta quinta, que soma 19,2 mil registros, frente a quarta.

A desaceleração é associada agora muito mais a efeitos do período de restrições e não à flexibilização prolongada que começou na semana passada. O comitê de gestão da crise sanitária vai esperar a evolução das informações até este fim de semana e na próxima semana para dimensionar o impacto da maior circulação de pessoas.

"Sabemos que é importante (reabrir), mas precisamos chegar lá com prudência e com a realidade da pandemia permitindo", previne Stürmer.