Eduardo Leite promete destravar flexibilização de eventos na semana que vem

Com atividades totalmente paradas há cinco meses, o setor de eventos gaúcho pode ter uma boa notícia na semana que vem, quando o governo do Estado deverá regulamentar a flexibilização de algumas atividades do setor, como eventos corporativos e empresariais. Nesta quinta-feira (20), um dia apóspela demora na análise dos protocolos específicos, o governador Eduardo Leite admitiu a possibilidade de destravar a questão.

"Nós entendemos que é possível sim dar um passo e avançar neste sentido. Fizemos uma recente liberação de eventos esportivos e vamos avançar na próxima semana com os protocolos para eventos corporativos e de negócios, onde se consegue ter mais controle. Shows e outros eventos festivos ainda deverão aguardar", destacou durante live transmitida pelo YouTube.

Leite apontou ainda as reuniões recentes realizadas entre os comitês de crise e científico do governo com representantes do setor, que apesentaram uma proposta sólida dedas atividades em regiões de bandeiras laranja e amarela no distanciamento social, a exemplo do que foi permitido para retomada do comércio, de restaurantes e hotéis.