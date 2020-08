Petróleo fecha em queda com dúvidas sobre demanda

Os contratos futuros de petróleo encerraram a sessão desta quinta-feira (20), em queda, com temores sobre a demanda novamente pesando, após os Estados Unidos informarem alta nos pedidos de auxílio-desemprego no país.

O petróleo WTI para outubro, contrato mais líquido, fechou em baixa de 0,67%, a US$ 42,82 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para o mesmo mês caiu 1,03%, a US$ 44,90 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

A cautela já predominada na maioria dos mercados pela manhã, após a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) ter reforçado, na tarde da quarta-feira (19), a percepção de cautela dos dirigentes sobre o quadro econômico e os riscos representados pela Covid-19.

Na manhã desta quinta, o Departamento do Trabalho informou que os novos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA subiram 135 mil na semana, a 1,106 milhão, o que contrariou a previsão de 923 mil dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Segundo relatório do Commerzbank, a visão do Fed conteve o apetite pelo petróleo nesta quinta.

Entre as notícias do setor, a Reuters apontou que alguns integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) precisam cortar sua produção, para compensar o excesso de oferta de meses anteriores, no âmbito do acordo comum.