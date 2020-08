Pesquisa mostra retomada gradual da hotelaria em Porto Alegre, mas cenário ainda preocupa

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Levantamento divulgado pelo SHPOA - Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre - mostra um crescimento no número de unidades hoteleiras abertas, quando comparado aos meses anteriores. A pesquisa, que foi realizada na última segunda-feira (17), apontou que, dos 53 hotéis entrevistados, 38 estão abertos, ou seja, 73% está funcionando. Porém também foi possível relatar que dos empreendimentos que não estão recebendo hóspedes, 65% ainda não possui previsão de retorno às atividades.

Para o presidente do SHPOA, Carlos Henrique Schmidt, o aumento de empreendimentos abertos não representa uma melhora e nem tende a suavizar a situação do setor na Capital, que segue crítica. “Os hotéis estão abrindo, mas com muito poucos clientes para receber. Ainda existe um medo constante e o turismo está estagnado. O dado de que 65% dos estabelecimentos que estão fechados ainda não possuem previsão de reabertura assusta, pois reflete a nossa situação. É extremamente difícil reabrir sabendo que estaremos brigando atrás de somente alguns poucos clientes para hospedar”, afirmou o presidente.

Ao total, 14 hotéis entrevistados estão fechados e representam 27% do recorte analisado. Dos estabelecimentos abertos, 24% retomou as atividades em junho e 15% apenas em julho. “Estamos tentando nos levantar, mas ainda é muito cedo. Não podemos cometer a falácia de que só porque estamos abertos significa que está tudo bem. A luta pela retomada do setor da hotelaria está longe de acabar e urge de resiliência e união da classe”, finalizou Schmidt.