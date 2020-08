Protocolos sugeridos pelo setor de eventos buscam retomada responsável e gradual de atividades

protocolos sugeridos proposta do segmento Ospelo setor de eventos do Rio Grande do Sul para validar a flexibilização de algumas atividades em regiões com bandeira amarela e laranja no distanciamento controlado ainda estão sob análise do Palácio Piratini. Em razão da viagem do governador Eduardo Leite à Brasília, nesta quarta-feira (19), foi adiada a reunião que avançaria na questão, que está sendo estudada pelas equipes dos comitês científico e de crise do governo gaúcho. Abusca a liberação de eventos corporativos e empresariais com adequações e restrições, na tentativa de alavancar a retomada gradual das atividades, totalmente suspensas desde março.

Após as flexibilizações recentes de setores do varejo, de alimentação e de serviços, tanto por meio de decretos da prefeitura de Porto Alegre como do governo do Estado, o segmento de eventos defende que alguns tipos de atividades possam começar a ser permitidas, mediante regulamentações embasadas nos protocolos específicos. Para essa etapa de reabertura o setor propõe que sejam consideradas pelo governo as mesmas premissas que garantiram o funcionamento de restaurantes, hotéis e serviços.

Na proposta apresentada ao Executivo estadual fazem, inclusive, uma comparação com essas atividades para pedir que a categoria que engloba trabalhadores das áreas de artes, lazer e cultura seja beneficiada com a liberação de funcionamento de atividades mediante restrições específicas, como limitação de teto de trabalhadores por operação e de público permitido. Os esforços do grupo têm sensibilizado o governador, que defende uma alternativa para a área. Na semana passada, em videoconferência com representantes do setor, Leite elogiou a ampla articulação, reforçando o diálogo em torno da construção da retomada.

Entre as propostas setoriais estão a flexibilização de serviços como feiras, congressos, exposições e festas em casas de eventos, respeitando as limitações de lotação, o uso de equipamentos de proteção individual e o distanciamento necessário. Também seriam contempladas gravações de lives, filmes, ensaios e apresentações sem público, restritas à equipe de produção, respeitando todos os protocolos e medidas de distanciamentos. A possibilidade de contar com público estaria condicionada, em um segundo momento, à adoção de lugares marcados, com pessoas sentadas, e distanciamento individual de pelo menos 2 metros, considerando sempre a menor capacidade de público total.

Já na área de promoção de vendas a sugestão é que as empresas operem respeitando todos os protocolos internos, tanto para funcionários como para clientes, mantendo distanciamento controlado e uso de EPIs. Não seria permitida a degustação de alimentos. Dessa forma, seriam liberadas ações promocionais em sinaleiras e colocação de material de divulgação em lugares de grande fluxo de pessoas, respeitando a proposta de abertura gradual das atividades.

As feiras de rua e voltadas à economia criativa seriam permitidas mediante distanciamento adequado das tendas e barracas, que operariam com no máximo duas pessoas para a prestação do atendimento, seguindo todas as regras de distanciamento social.

Para o movimento, integrado pelo Grupo Live Marketing RS- que reúne 340 empresas dos setor-, associações de promotores de eventos, feiras e por conventions bureaus, o momento é crucial para a busca de uma alternativa viável e segura à retomada do setor, com adoção de um planejamento estratégico da reabertura e organização de protocolos e medidas que garantam a volta responsável e gradual das atividades.

nota No início da noite desta quarta-feira, representantes do setor divulgaramcriticando a demora do governo na análise dos protocolos e admitindo frustração diante da questão.

Proposta de eventos a serem contempladas em bandeira amarela e laranja:

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, casas de festas e eventos (palestra/jantar/aniversário/mini wedding/treinamentos) - Ex: sala de eventos de hotel, com 305 m2 e capacidade de 480 pessoas, a permissão de público seria de 152 pessoas no máximo, com uso de epis e respeito à regra de no mínimo 2 m2 por pessoa. a abertura seria gradual, começando com 50% da capacidade (76 pessoas pelo exemplo acima), passando para 75% de capacidade (114 pessoas), até chegar em 100% de capacidade (152 pessoas)

Gravação de lives /filmes/ ensaios/apresentação - Ex: casa de shows com 1800m² e capacidade para 1.500 pessoas. Sem público - máximo 900 pessoas com EPIs e de acordo com a regra de no mínimo 2m2 por pessoa. Com público - somente com lugar marcado, sentado, respeitando a regra de no mínimo 2m² por pessoa, mais distanciamento interpessoal de 1,5m, alterando para menor a capacidade de público total, e respeitando a proposta de abertura gradual

Promoção de vendas - Ex: entrega de brindes ou flyers, blitz com material promocional, como cartazes e camisetas, nas sinaleiras e colocação de material promocional em lugares de grande fluxo, respeitando a proposta de abertura gradual

Feiras de rua e de economia criativa - Ex: tendas e barracadas com distanciamento, duas pessoas no máximo para atendimento, seguindo todas as regras de distanciamento social estabelecidas, preenchimento de check list do evento e respeitando a proposta de abertura gradual

Protocolos sugeridos pelo setor:

Teto ocupação de 50%

Distanciamento interpessoal de 1,5m entre as pessoas

Cartaz informativo com o número de teto de ocupação

Corredores sentido único para coordenar os fluxos de entrada e de saída

Linhas de entrada/saída com distanciamento

Saída exclusiva e entrada exclusiva

Entradas e saída separadas por quantidade de público

Caminhos de acessos com distanciamento

Ingressos on-line, com horários de entradas marcado no ingresso e adoção de pagamentos eletrônicos

Ingresso on line com cliente preenchendo cadastro com seus dados para rastreamento futuro

Lista de presentes

Credenciamento on line com acesso via qr code do celular

Lixeira com tampa com dispositivo que permita a abertura o fechamento sem o uso das mãos

Locais com assentos marcados e distanciamento permitido

Não haverá evento fechado sem lugar marcado

Não haverá pista de dança

Limpeza frequente dos filtros de ar-condicionado dos locais de eventos

Serviço de valet não será oferecido neste momento

Disponibilizar ambientes isolados para quem for detectado com temperatura alta

Preenchimento de check list único para locais de eventos terem a mesma padronização quanto às necessidades de higiene e sanitárias, bem como montagem e desmontagem dos eventos

Espaço no evento para realização de testes rápidos, se recebidos dos órgãos de saúde

Fonte: Grupo Live Marketing RS