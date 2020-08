Correios diz que greve dos funcionários não afeta serviços da empresa

Em nota, o empresa disse que já colocou em prática seu Plano de Continuidade de Negócios para minimizar os impactos à população. E que medidas como o deslocamento de empregados administrativos para auxiliar na operação, remanejamento de veículos e a realização de mutirões estão sendo adotadas.

Os trabalhadores da estatal no Rio Grande do Sul. Cerca de 130 pessoas fizeram uma caminhada na rua Andradas, no Centro Histórico. O grupo reforçou a reivindicação da prorrogação do acordo coletivo até 2021. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Correios do RS (Sintect-RS), a greve tem adesão média de 80% no Estado.