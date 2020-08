Sulgás alcança 60 mil clientes em julho

A Sulgás ultrapassou a marca dos 60 mil clientes em julho. O segmento que mais contribuiu para essa elevação foi o residencial, com 58.516 unidades consumidoras de gás natural. Praticamente 60% das contratações com mercado residencial provêm da relação da empresa com as construtoras, que optam por projetar seus novos empreendimentos com o abastecimento a gás natural. Os outros 40% são condomínios habitados e residências unifamiliares que passam por processo de conversão das instalações e equipamentos para usar o gás.