Trabalhadores protestam em Porto Alegre no primeiro dia de greve dos Correios

que aderiu à greve nacional nessa segunda (17) Os trabalhadores dos Correios no Rio Grande do Sul protestaram na manhã desta terça-feira (18) em Porto Alegre. O grupo,, reforçou a reivindicação da prorrogação do acordo coletivo até 2021. Em nota, os Correios diz que que tem um Plano de Continuidade de Negócios, para dar conta do atendimento em meio à greve.

De acordo com o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores de Correios do RS (Sintect-RS), Alexandre Nunes, em torno de 130 pessoas participaram da passeata na rua Andradas (Centro Histórico). O distanciamento social foi respeitado durante o ato e mais atividades de rua serão realizadas pelos grevistas, aponta Nunes.

“Se devemos nos expor para trabalharmos, podemos nos expor para reivindicarmos nossos direitos”, disse o secretário-geral da entidade. Uma reunião virtual de comando de greve no Estado está prevista para esta tarde, para definir os próximos atos.

A greve dos trabalhadores dos Correios por tempo indeterminado tem adesão média de 80% no Rio Grande do Sul, segundo Nunes. Ele afirma que há locais com 70% dos funcionários parados e e outros fechados tanto na Capital e no interior.

“A empresa está retirando 70 cláusulas do acordo coletivo, o reduzindo a nada. Foi reduzido o período da amamentação, assim como o número de tickets de alimentação. A extensão da licença à maternidade foi removida e foi cortado os 30% do adicional de riscos, entre outras cláusulas”, explica Nunes.

A superintendência dos Correios garantiu que todas as agências estão funcionando em Porto Alegre e no interior. Unidades de Candelária e Guaporé reabriram de tarde e agências de Getúlio Vargas e Chuí têm previsão de reabrir nesta quarta-feira (19).

Sobre o pedido da categoria, a empresa alega metas de redução de despesa de R$ 600 milhões anuais. "As reivindicações da Fentect, por sua vez, custariam aos cofres dos Correios quase R$ 1 bilhão no mesmo período - dez vezes o lucro obtido em 2019. Trata-se de uma proposta impossível de ser atendida", alegou os Correios, em comunicado nesta terça.