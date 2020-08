Empreendimento de R$ 40 milhões é opção de alto padrão para investimento em Gramado

A Construtora Zagonel iniciou a obra do residencial Aire Gramado. Serão 186 apartamentos distribuídos em sete torres. A entrega inicia em 17 meses e os valores variam de R$ 301.133,00 a R$ 890.116,00. O investimento em uma das cidades polos do turismo da América Latina supera R$ 40 milhões e vai gerar mais de 100 empregos diretos e indiretos. Para o economista Fernando Arenhart, o momento é bom para investimentos imobiliários, em função dos preços acessíveis e da menor taxa Selic da história.

"Outros investimentos tradicionais se tornaram pouco atrativos, ainda mais para quem não tem muita experiência. Por outro lado, a queda da Selic é uma variável muito relevante para o mercado mobiliário, que é movido a financiamentos de bancos ou via construtoras", explica Arenhart. "O momento alia duas situações interessantes. Os imóveis com preços atrativos e a boa oferta de financiamento a juros baixo. E Gramado é um dos destinos mais desejados. É muito interessante para quem quer investir e para quem busca melhor qualidade de vida."

Com 43 anos de atuação no mercado nacional, a construtora aposta na qualidade de vida do bairro Piratini e na proximidade com a avenida Borges de Medeiros - a mais badalada da Serra Gaúcha - para atrair os futuros moradores e investidores. "O Aire pode ser aproveitado pelas famílias durante os fins de semana, para moradia fixa, e também para a locação por temporada para os turistas", explica o diretor comercial da construtora, Jean Zagonel.

Lançado em 10 de julho, o Aire Gramado tem imóveis de um, dois e três dormitórios. Mais de 20% do empreendimento já foi comercializado. "São preços acessíveis para Gramado. Existe a opção de comprar na planta para vender depois de pronto, podendo aproveitar eventual valorização no período. São diversas opções e razões para empreender", resume Jean. O Aire Gramado atende às diversas necessidades dos moradores e aos conceitos das cidades-criativas. A área condominial possui oficina, lavanderia, sala de jogos, fitness e outros atrativos. Localizado na rua Prefeito Nelson Dinnebier, nº 918, é o terceiro empreendimento da empresa em Gramado.