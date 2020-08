Região Sul apresenta gasolina mais barata do País, afirma Ticket Log

A região Sul fechou mais um mês com alta no preço dos combustíveis. De acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), a variação chegou a 8,25% no valor do diesel, 2,93% para o etanol e de 5,79% para a gasolina - as maiores diferenças de preço se comparadas a outras regiões brasileiras.

Os estados do Sul apresentaram os menores valores do País para o diesel, fechando em R$ 3,200, o diesel S-10 fechou em R$ 3,246 e a gasolina em R$ 4,168. Fazendo um comparativo de regiões, a gasolina no último mês foi cerca de 5% mais barata no Sul do que nos postos da Região Nordeste. Já o diesel S-10 figurou 13% mais barato no Sul do que no Norte.

Na comparação de preço por estados, o Paraná contou com o combustível mais barato da região para o diesel (R$ 3,114), o diesel S-10 (R$ 3,166), o etanol (R$ 2,898) e a gasolina (R$ 4,057). Ao comparar com mês de junho, a gasolina teve um aumento de 6,7% e manteve a alta nos últimos meses.

Já o Rio Grande do Sul liderou os maiores preços para o etanol e a gasolina - com R$ 3,981 e R$ 4,292, respectivamente. Se comparado com o mês de junho, é possível notar um aumento de 3% para o etanol e de 6,1% para a gasolina.

Em Santa Catarina, os valores são os mais altos da região para os dois tipos de diesel - o comum, que registrou a média de R$ 3,260 o litro, e o S-10, que apresentou o valor médio nas bombas de R$ 3,296. Ambos demonstram aumento frente ao mês de junho, o diesel 8,01% e o diesel S-10 7,3%.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantados com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log.