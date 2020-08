Bolsas de Nova Iorque fecham sem sinal único, mas Nasdaq renova recorde histórico

Os mercados acionários de Nova Iorque abriram com ganhos, porém o índice Dow Jones não mostrou força, oscilando com viés negativo boa parte do pregão, em dia de quedas para a Boeing e o setor financeiro. Ações de tecnologia subiram e levaram o Nasdaq a atingir recorde histórico de fechamento, enquanto o S&P 500 avançou menos, mas ficou perto de também bater recorde.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,31%, em 27.844,91 pontos, o S&P 500 subiu 0,27%, a 3.381,99 pontos, e o Nasdaq avançou 1,00%, a 11.129,73 pontos.

Analistas têm destacado que os volumes negociados estão mais baixos em Nova York, com alguns operadores de férias no verão local. Além disso, continuavam a ser monitoradas as difíceis negociações em Washington por mais estímulos fiscais. O presidente americano, Donald Trump, voltou a criticar os democratas, dizendo que desejam US$ 1 trilhão apenas para Estados mal administrados, enquanto a oposição pressiona por mais verba, diante da perda de fôlego na recuperação da pandemia.

A disseminação da covid-19 continuava a preocupar. Trump voltou a demonstrar otimismo sobre uma recuperação em V da economia, mas o índice de atividade industrial Empire State recuou de 17,2 em julho a 3,7 em agosto e alguns outros dados têm sugerido perda de fôlego recente.

Entre os setores, o financeiro esteve sob pressão, com JPMorgan em baixa de 2,64%, Goldman Sachs de 2,36% e Citigroup, de 2,85%. Já no de tecnologia houve ganhos, apoiando o Nasdaq: Microsoft subiu 0,66% e Intel, de 0,08%. Apple subiu boa parte do dia, mas acabou por recuar 0,26%.

Entre outras ações importantes, Boeing fechou em baixa de 3,41%, pressionando o Dow Jones. Caterpillar tampouco se saiu bem, em queda de 0,84%, mas Amazon subiu 1,09% e Alphabet, 0,77%.