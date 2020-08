TCE volta a apreciar suspensão da concessão do Mercado Público

liminar do órgão que impediu Dois grupos se habilitaram ao certame A concessão do Mercado Público de Porto Alegre volta à apreciação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) nesta terça-feira (18). A primeira Câmara do tribunal dá continuidade à votação, em sessão a partir das 14h, e deve concluir a apreciação do recurso da prefeitura contraa abertura dos envelopes dos dois grupos que se habilitaram á concessão.

suspensão ocorreu após exame de uma auditoria especial sobre o certame e pedido de ação do Ministério Público de Contas (MPTC) para suspender o edital. Um dos itens que poderá mudar o curso do processo é se será necessário ter lei autorizativa da Câmara dos Vereadores para transferir a gestão do empreendimento, que completou 150 anos em 2019, ao setor privado.

O conselheiro Cezar Miola, que deu a liminar, rejeitou o recurso. Já o colega de câmara, Alexandre Postal, foi favorável à revogação da liminar, o que garantiria a retomada dos procedimentos do edital. A votação ficou empatada. Falta o voto da conselheira Heloisa Piccinini, que pediu ao processo na semana passada.

ato de movimentos tradicionais de matriz africana Nesta segunda-feira (17),marcou a tentativa de sensibilizar os conselheiros para manter a suspensão. Os 17 grupos que participaram, além de vereadores e sindicatos e representantes de permissionários contrários, consideram que o edital limitou as manifestações no local que tem em seu centro o bará, um assentamento afro, e as floras, que vendem produtos da cultura.

O secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, garante que as regras contemplaram sugestões dos movimentos. Sobre a sessão do TCE, Ribeiro considera o momento decisivo para definir as medidas "para melhorar as condições de funcionamento do Mercado Público". O secretário aposta que o tribunal vai derrubar a liminar para que o processo seja retomado. "

Pedido de liminar para suspender edital Na Justiça, tramita ação movida pelo Ministério Público Estadual para cancelar a concessão também alegando que não há lei autorizativa.foi negado pelo juiz Fernando Carlos Tomasi Diniz, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre.

Sobre a exigência de lei, a Procuradoria Geral do Município (PGM) sustenta que não há necessidade de lei, pois será feita a transferência da gestão e não venda de ativo ou mesmo usos que estão na lei orgânica que exigiriam o aval do Legislativo. A PGM cita a concessão do auditório Araújo Viana e Teatro Túlio Piva, que não passou por autorização da Câmara.

A presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), Adriana Kauer, espera que a conselheira mantenha a medida cautelar. "Minha palavra é esperança. O pedido de vistas foi indicativo de que há preocupação dela com a situação e se preocupou em analisar", comenta Adriana, adiantando que se a liminar cair, a associação vai buscar outras medidas. A dirigente critica itens do edital, como deixar para os futuros gestores a decisão de abrir ou não 24 horas, e avalia que o processo foi feito de maneira rasa, sem consulta aos frequentadores, sem regras claras e não vai qualificar o empreendimento.