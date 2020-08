Licitação de nova ponte internacional sobre o rio Jaguarão sairá neste ano

O governo federal pretende licitar ainda neste ano o projeto para construção da nova ponte sobre o rio Jaguarão, na BR-116, no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito após reunião virtual do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, com o ministro dos Transportes e Obras Públicas do Uruguai, Luís Alberto Héber, para tratar de obras que irão promover a integração entre os dois países.

Segundo o Ministério da Infraestrutura, os ministros acertaram que um edital será lançado para a construção de nova ponte neste ano, com execução para 2021, além do início dos estudos de impacto para a dragagem e sinalização da hidrovia Uruguai-Brasil, na Lagoa Mirim.

A ponte sobre o rio Jaguarão prevista possui cerca de 150 metros e tem importância estratégica para os dois países, de acordo com o ministério. A construção de 12 km de acesso e das aduanas são de responsabilidade do Brasil, segundo acordo bilateral promulgado em 2013. O projeto tem custo de R$ 150 milhões.

O ministério afirmou também que essa obra possibilitará ainda a restauração da Ponte Histórica Barão de Mauá, com o desvio de fluxo durante as intervenções. Esta ponte já possui um anteprojeto aprovado para implementação das melhorias.

A dragagem e sinalização da hidrovia Uruguai-Brasil e sua posterior utilização possibilitará o escoamento do arroz do Norte do Uruguai pelo Porto de Rio Grande. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já solicitou ao Ibama a renovação da licença prévia para as obras e aguarda resposta, informou a pasta. Com isso, a licitação está prevista para acontecer em 2021.