Governo Leite analisa protocolos para começar a liberar eventos no RS

Um dos setores econômicos completamente parados desde março devido à pandemia do novo coronavírus pode ser um dos próximos a voltar à atividade. A retomada dos eventos, mas com restrições, será tratada em reunião na quarta-feira (19) entre representantes do setor e integrantes do governo estadual. Se liberados, eventos corporativos e empresariais deverão ser a porta de entrada para a reativação das atividades.

A expectativa é que o encontro aponte avanços na consolidação dos protocolos específicos para o setor. Na semana passada, em videoconferência com o governador Eduardo Leite, foi definida a necessidade de adequar alguns pontos na proposta de medidas apresentada pelo segmento. Segundo participantes, Leite elogiou a organização e o trabalho consistente desenvolvido pelo setor e teria admitido a proximidade da retomada. Eventos corporativos e empresariais deverão ser a porta de entrada para a reativação das atividades.

O segmento, que já havia apresentado sugestões de protocolos à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (Seplag), reestruturou o projeto, subdividindo o setor em áreas corporativa, cultural e promocional. Em nota, a Seplag informou que o Comitê de Dados e a Secretaria Estadual da Saúde estão estudando "possíveis alterações para os protocolos relacionados ao setor de eventos, a partir de protocolos internacionais, de outros estados e das propostas de representantes gaúchos do setor". A análise deve ser finalizada na semana que vem, quando a proposta de revisão será apresentada ao gabinete de crise.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), Rodrigo Lorenzoni, afirma que os protocolos apresentados estão bem fundamentados e aposta em avanços ao longo da semana. A intenção do governo é fazer uma liberação progressiva, sem ter de abrir e fechar, como ocorreu com outros segmentos.

"Os protocolos estão muito bem feitos, com base em regramentos nacionais e internacionais, com todas as previsões de cuidados sanitários para a realização de todos os tipos de eventos", reconhece Lorenzoni. "Mas é melhor avançarmos bem na questão e só liberarmos quando pudermos ter uma retomada gradual, mas definitiva. Esse é o grande desafio no momento."

Um dos coordenadores do Live Marketing RS, Rodrigo Machado, da Opinião Produtora, defende a possibilidade de liberação de determinados tipos e eventos culturais nas regiões com bandeiras laranja (risco médio) e amarela (risco baixo) do distanciamento controlado.

Ele cita que países que já passaram pela pior curva da Covid-19 têm apostado em eventos menores e com lugares marcados, respeitando os limites de distanciamento e as condições de segurança sanitária."A doença está aí, mas não podemos desacelerar mais a economia. Enquanto não tivermos uma vacina, essa pode ser uma alterativa para uma retomada gradual dos eventos e shows”, projeta o empresário do setor.

Setor propõe protocolos para uma 'retomada responsável e gradual'

Nos últimos meses, Conventions Bureaus locais, Associação Brasileira das Empresas de Eventos (Abeoc), União Brasileira dos Promotores de Feiras do Estado (Ubraufe), Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape) e entidades de setores também impactados pela suspensão de eventos, como CDLs, Sindilojas e associações comerciais, reforçaram o trabalho desencadeado pelo Grupo Live Marketing RS, que reúne 340 empresas e gera cerca de 500 mil empregos diretos e indiretos, em busca da retomada do setor.

O movimento busca sensibilizar as autoridades para a necessidade de um planejamento estratégico dessa reabertura para uma reabertura responsável e gradual. "Queremos mostrar que liberar uma feira de negócios não é tão diferente de permitir a abertura de um shopping center. Ou seja, com adoção de cuidados e protocolos específicos, também podemos realizar eventos", defende a presidente do Porto Alegre Convention Bureau, Adriane Hilbig.

O secretário de Desenvolvimento Econômico da Capital, Leonardo Hoff, diz que recebeu sugestões do Grupo Live Marketing e do POA Convention Bureau há cerca de 40 dias e está sensibilizado em construir um regramento que permita a realização de alguns tipos de eventos, como formaturas, palestras, desfiles, aniversários em salões. Hoff cita que os protocolos podem seguir o modelo aplicado a restaurantes.

Já eventos que gerem maiores aglomerações e contato entre as pessoas, como shows, tendem a ser mais difíceis de liberação neste momento. "Esses grupos sofrem com a crise gerada pela necessidade de isolamento social e nos pediram a adequação necessária de protocolos para viabilizar uma reabertura do setor. Estamos com esse pedido no radar, dando atenção à demanda e devemos retomar as negociações nas próximas semanas", adianta o secretário.

A entidade vem estruturando a realização de eventos-testes de treinamento , para mostrar que é possível voltar às atividades de maneira responsável e gradual. Já foram feitas simulações em Bento Gonçalves e estão previstas ações também em Gramado e Porto Alegre.

Adriane reforça ainda que um evento não pode ser organizado da noite para o dia. Para a dirigente, é necessário avançar no planejamento o quanto antes, para que as empresas possam começar a trabalhar na preparação responsável da futura liberação. "Queremos uma retomada gradual com responsabilidade, não é fazer uma festa e aglomerar gente, mas preparar com distanciamento adequado e medidas de segurança, os tipos de eventos que forem possíveis de serem realizados neste momento", explica Adriane, que representa 140 empresas filiadas ao POA Convention Bureau.