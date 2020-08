Porto Alegre autoriza abertura do comércio de segunda a quinta-feira

A Prefeitura de Porto Alegre publicou, na noite desta sexta-feira (14), novo decreto que permite abertura do comércio não essencial de segunda a quinta-feira, das 10h às 17h. Veja abaixo como fica cada setor.

A medida altera os dias de abertura das lojas, que essa semana. O funcionamento das atividades por quatro dias atende às definições do sistema de bandeiras do Estado, em que a cidade de Porto Alegre está classificada como região de alto risco para o contágio do coronavírus.