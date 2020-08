Governo reduz para 10% mistura de biodiesel nos postos

O aquecimento do mercado de exportação da soja brasileira, principal matéria-prima para a produção de biodiesel no País, fez com que o governo federal determinasse a redução do percentual de mistura obrigatória desse biocombustível na fórmula do óleo diesel. Assim, nos meses de setembro e outubro, ao invés de 12% de biodiesel na composição, o patamar será de 10%. A questão reflete diretamente no Rio Grande do Sul, o maior produtor desse biocombustível no Brasil, tanto em capacidade autorizada, com 30% do total, quanto em produção efetiva, com 27%, conforme dados do ano passado da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirma que foi detectado atualmente um desequilíbrio da oferta de biodiesel frente à demanda prevista para o próximo bimestre e não haveria volume suficiente para atender ao percentual obrigatório estipulado inicialmente. Não é a primeira vez que o governo federal toma essa decisão, a mesma determinação foi adotada de 16 a 21 de junho deste ano. Albuquerque participou nessa quinta-feira (13) da webinar "Biocombustíveis avançados: tecnologia e regulamentação" e comentou o assunto.

Na ocasião, o ministro lembrou que são atualmente 51 usinas autorizadas pela ANP a produzir biodiesel, sendo um mercado que evoluiu e alcançou a maturidade. Neste ano, Albuquerque diz que deverão ser atingidos em torno de 7 bilhões de litros do biocombustível neste ano e a perspectiva é passar para cerca de 10 bilhões de litros em 2023, quando for estipulado o B15 (15% de adição do biodiesel no óleo diesel).

Sobre a diminuição do percentual obrigatório no próximo bimestre, o presidente da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio), Juan Diego Ferrés, argumenta que o setor de biocombustíveis vive um momento sensível. "O biodiesel está pagando por uma conta que não é dele, a oferta vem sendo penalizada por um encarecimento do custo que decorre da excessiva exportação da matéria-prima", aponta o dirigente. Ele admite que as exportações são benéficas à economia do Brasil, porém, exageradas, segundo ele, podem fazer mal.

Ferrés comenta que existe hoje um desequilíbrio global que impede que se mantenha a soja em quantidade suficiente, a um custo viável para a indústria de biocombustíveis. Entretanto, um ponto positivo ressaltado pelo presidente da Ubrabio é que a próxima safra, para 2021, já está sendo plantada e é esperado que seja maior do que a última, alcançando algo entre 130 milhões a 140 milhões de toneladas. O dirigente não considera essa escassez de matéria-prima uma realidade que vá durar por longo prazo, mas que impactará o cenário deste ano. Para ele, o governo está preservando o futuro do setor. "Não é preciso se abater, porque o período de dois meses passa rápido", sustenta.

Já a Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), através de nota, afirma que recebeu "com consternação a informação publicada na imprensa de que o governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, decidiu durante o período de realização do 75º Leilão Público de Biodiesel, ainda em andamento, reduzir a mistura mínima de 12% para 10% durante os meses de setembro e outubro próximos, meses para os quais o leilão em curso deverá atender".

A associação enfatiza que não é a primeira vez que há interferência de agentes de governo durante a realização de um leilão, "sempre em prejuízo dos produtores ofertantes". A entidade registra ainda que as vezes em que houve oferta em maior quantidade e os preços acabaram ficando muito baixos, até mesmo com margens negativas, ou com a inexistência de venda por dois meses para alguns produtores, não houve movimento para aumento de mistura, mesmo que demandado.

De acordo com a Aprobio, há pelo menos dois meses os produtores alertaram ao governo de que seria imprescindível a viabilização de uma forma de financiamento que pudesse garantir a manutenção de um estoque estratégico de matéria-prima no País para atender à demanda no segundo semestre não só para o setor de biodiesel, mas, principalmente, para o segmento de carnes (bovina, aves e suínos), contudo a recomendação foi ignorada.

Revendedores apontam preços altos e problemas na qualidade do biocombustível