Porto Alegre: quantos dias comércio e serviços já ficaram fechados na pandemia

Patrícia Comunello

Depois de quase cinco meses do primeiro decreto com restrições a atividades econômicas devido à pandemia do novo coronavírus, quais setores ficaram mais tempo sem funcionar e quais nunca pararam em Porto Alegre? Mapa atualizado diariamente pela prefeitura mostra os contrastes e quais segmentos foram mais penalizados, que foram mais ou menos restritivas a cada período da pandemia ainda em curso.