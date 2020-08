Stefanini adquire Logbank e amplia oferta de serviços financeiros para o mercado de PMEs

chegada da Holding Haus , proprietária da agência de publicidade W3haus ao grupo, a Stefanini anuncia uma nova aquisição, desta vez no segmento financeiro. A multinacional brasileira trouxe para a Orbitall, uma das empresas do grupo especializada em serviços financeiros digitais e experiência do cliente (CX), a Logbank. Menos de um mês após anunciar a, proprietária da agência de publicidade W3haus ao grupo, a Stefanini anuncia uma nova aquisição, desta vez no segmento financeiro. A multinacional brasileira trouxe para a Orbitall, uma das empresas do grupo especializada em serviços financeiros digitais e experiência do cliente (CX), a Logbank.

A Logbank atua oferecendo arranjos de pagamento, conta digital e máquinas de cartões de crédito e débito com foco no Middle Market. O objetivo com a aquisição é complementar a plataforma de Banking in a Box, que envolve uma série de serviços, normalmente oferecidos por um banco, como conta de pagamento, pagamento de boletos, transferências, cartão pré e pós-pago, recargas de celular, contratação de seguros, entre outras possibilidades que podem também ser acessadas pelo celular.

O CEO Global do Grupo Stefanini, Marco Stefanini, diz que a Logbank tem sinergia com a Orbitall. A união das experiências "permitirá democratizar o acesso a soluções de banking as a service para pequenas e médias empresas, especialmente varejistas e startups que querem escalar seus negócios por meio de uma plataforma completa e modular de serviços financeiros a seus clientes".

A plataforma da Orbitall, conforme a Stefanini, é ideal para empresas que possuem um ‘aquário de clientes’ ativos, como financeiras, varejo, seguradoras, telecomunicações, além de empresas de transporte e de mobilidade urbana, com um alto volume de transações diárias. O Banking in a Box permite às corporações oferecer aos clientes o que eles realmente precisam, desde a fluidez no caixa até condições especiais para o pagamento das compras.

Assim como na Orbitall, a estrutura da Logbank é baseada em APIs para conectar serviços e aplicações, de acordo com a necessidade do cliente. "Nossa arquitetura foi elaborada para contemplar microsserviços em uma plataforma aberta, UX (User Experience) /UI (User Interface) Mobile First, garantindo que a experiência do usuário seja a melhor possível", complementa o CEO da Logbank, Luiz Gustavo Dutra.