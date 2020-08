Restaurantes e comércio têm novas regras para abertura dentro da bandeira vermelha

novo estágio do sistema de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul , com flexibilizações na bandeira vermelha para serviços não essenciais. O Governo do Estado publicou na manhã desta terça-feira (11) novo decreto com ajuste nos dias e horários de funcionamento de restaurantes e comércios nos municípios em bandeira vermelha. A mudança ocorre exatamente uma semana depois da entrada em vigor de um, com flexibilizações na bandeira vermelha para serviços não essenciais.

A partir de agora, o atendimento presencial em restaurantes poderá ocorrer em apenas cinco dias na semana por no máximo sete horas por dia, entre as 9h e as 17h. Os bares, padarias, lojas de conveniência e lancherias que também servirem refeições estão abrangidos pela mesma regra. A abertura do comércio aos clientes está restrita a no máximo quatro dias na semana por até sete horas por dia, entre 9h e 17h também.

A publicação do decreto, no entanto, não tem efeito direto sob todos os negócios em cidades com bandeira vermelha. Cabe a cada prefeitura publicar um decreto regulamentando o cumprimento dessas regras no seu município.

Os municípios aguardam, ainda, um decreto definindo uma cogestão entre prefeituras e governo do Estado do distanciamento controlado. Novas alterações, para orientar prefeituras, devem ser editadas em decreto estadual, que "já está sendo finalizado", segundo a assessoria do Palácio Piratini.