Academias retomam atividades mas ainda com incertezas para a próxima semana

O mundo fit começa a retomar suas atividades nesta terça-feira (11), dentro das novas regras vigentes desde a última permissão para operar, em junho. O novo decreto da prefeitura de Porto Alegre que permite o funcionamento deste setor novamente já possibilitou, por exemplo, que alguns empreendimentos começassem a operar desde as primeiras horas da manhã desta terça.

Pelo regramento publicado na noite de ontem (10), academias vão poder abrir de segunda a sexta-feira, atendendo um aluno a cada 16 metros quadrados. Na unidade da Crossfit Taura na avenida Benjamim Constant, na zona norte da Capital, o proprietário, João Lades, monitorava constantemente os decretos municipais desde junho - último mês em que abriu as portas. Com o decreto municipal publicado ontem de noite, Lades rapidamente conseguiu reabrir as portas.

Isso porque já havia deixado marcações de espaçamento prontas, álcool gel em estoque e um aplicativo que permite marcar os horários dentro da limitação do espaço. Também há tapetes de higienização para pés logo na entrada. Os equipamentos são higienizados por cada aluno individualmente, antes e depois da atividade. São mais de 400 metros quadrados de área total.

“Conseguimos atender 12 pessoas simultaneamente, respeitando a distância de 16 metros entre cada um. Antes, recebíamos entre 28 e 30. As pessoas precisam e pedem para voltar a se exercitar, inclusive por uma questão de saúde mental”, ressalta Lades.

Mesmo com aulas on line, o empresário conta que muitos clientes ligavam constantemente para saber sobre a retomada das atividades. Neste primeiro dia de operação, após mais de um mês de restrições, conta Lades, há reserva de clientes em praticamente todos os horários.

“O decreto vale até o dia 16, então não posso assegurar aos clientes que na outra segunda-feira estaremos abertos... Em julho ficamos fechados o mês inteiro. Nos organizamos semana a semana, mas espero que agora se mantenha assim por mais tempo”, diz Lades.

Paranhos, proprietário da Academia Alternativa, prepara abertura do espaço para esta quarta-feira (12). Foto: Patrícia Comunello/JC

Na Academia Alternativa, no bairro Santana, o dia foi para reorganizar o espaço de 1,1 mil metros quadrados, fechado há 34 dias. A vontade, ou necessidade, de praticar exercícios por parte dos moradores do bairro é grande, assegura o proprietário, Ricardo Paranhos.

"Já temos, até agora (11h da manhã de terça-feira) mais de 50 pedidos de agendamentos para quarta-feira. As ligações não pararam. As pessoas não conseguem manter uma rotina de atividades físicas dentro de casa, onde não há variação de exercícios e tempo acaba sendo dedicado a outras coisas que não o treino",avalia Paranhos.

Inicialmente, a academia prevê apenas um professor no local e o uso somente dos equipamentos de musculação, já que aulas, como de treinamento funcional, ainda têm um regramento que não deixa claro o que é possível e como fazê-lo. Nas regras de uso da Alternativa a partir desta quarta-feira será obrigatório que o aluno leve toalha e água em garrafa para não precisar acionar o bebedouro _ além do uso de máscara e gel para limpeza dos equipamentos, antes e depois de todas as práticas individuais.

Clubes ainda tem dúvidas sobre o que pode e o que não pode ser liberado