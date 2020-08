Prefeitura de Porto Alegre cumprirá decisão que fecha comércio neste fim de semana

decisão judicial que determina aos comerciantes da Capital que fechem seus estabelecimentos neste sábado (8) e domingo (9). A informação foi confirmada após o Tribunal de Justiça (TJRS) não ter julgado até às 16h deste sábado recurso da prefeitura contra a liminar que determinou o fechamento de estabelecimentos comerciais não essenciais, como lojas de rua, shoppings centers e centros comerciais. A prefeitura municipal de Porto Alegre informa que vai cumprirque determina aos comerciantes da Capital que fechem seus estabelecimentos neste sábado (8) e domingo (9). A informação foi confirmada após o Tribunal de Justiça (TJRS) não ter julgado até às 16h deste sábadocontra a liminar que determinou o fechamento de estabelecimentos comerciais não essenciais, como lojas de rua, shoppings centers e centros comerciais.

A decisão judicial, proferida na madrugada deste sábado pelo juiz plantonista Gilberto Schäeffer, do Foro Central da Capital, ordena que o município cumpra as restrições ao funcionamento do comércio determinadas pelo Sistema de Distanciamento Controlado para regiões em bandeira vermelha. A liminar ordenava o fechamento dos estabelecimentos depois das 16h deste sábado (8) e neste domingo (9). Além disso, salões de beleza e barbearias deverão cumprir o protocolo de 25% de trabalhadores, atendimento individualizado ou com distanciamento de 4 metros.

A liminar acatou pedido do Ministério Público (MP) e prevê multa de R$ 5 mil por ocorrência de descumprimento. Na quinta-feira (6), a prefeitura havia autorizado a abertura do comércio de ruas e shoppings entre sexta-feira e domingo (9), após vários dias de negociações com entidades do setor.

Segundo nota da prefeitura, a autorização para o comércio funcionar durante três dias sem restrição de horários tinha o objetivo de proteger a saúde dos cidadãos e diminuir os riscos de aglomerações. "A decisão de restringir dias e horários, em plena véspera de Dia dos Pais, estimula uma verdadeira corrida às lojas, gerando grandes aglomerações e, com isso, sérios riscos à saúde pública", destaca a nota.

A prefeitura lembra ainda que as regras do município para o Dia dos Pais são semelhantes às aplicadas para o Dia das Mães, "tendo o município obtido grande êxito no combate às aglomerações, exatamente porque não houve restrição de horário". Além disso, afirma que eventuais diferenças entre decretos estaduais e municipais "ocorrem tão somente pela necessidade do município dispor sobre as peculiaridades locais".