CDL-POA orienta fechar lojas às 16h, 'exceto se prefeitura conseguir liminar'

decisão da Justiça mandando fechar o comércio de Porto Alegre Decreto municipal liberou até o domingo Um balde de água fria para lojistas que contavam vender mais para o Dia dos Pais, neste domingo (9). Este é o efeito daàs 16h deste sábado (8). O presidente da CDL-POA, Irio Piva, diz que a expectativa era de movimento maior neste sábado do que na sexta-feira (7), primeiro dia da abertura. A CDL-POA orienta que os comerciantes sigam a decisão. "Exceto se a prefeitura conseguir liminar", previne Piva.

"A orientação é aguardar até o último momento. Nossa expectativa é que a prefeitura consiga liminar para que os lojistas que fizeram um grande esforço e também investimentos para abrir nestes três dias possam permanecer abertos , porém não orientamos descumprir ordem judicial", esclarece Piva.

"Vamos trabalhar um dia e meio e tivemos um custo enorme para mobilizar funcionários", lamenta o dirigente. O Dia dos Pais estava despontando como a primeira data promocional com chance de vendas. No primeiro semestre, da Páscoa, Dia das Mães ao Dia dos Namorados, o comércio estava fechado ou com restrições. Muitos negócios tentaram ativar delivery e take-away para amenizar perdas, quando era possível.

pedido do Ministério Público, após ser provocado pelo governo estadual, que alegou A medida da Justiça atendeu aoque a abertura - após as 16h neste sábado e no domingo - contraria as regras do distanciamento controlado para cidades em bandeira vermelha, como a Capital. O comércio pode abrir de quarta-feira a sábado, entre 9h e 16h, segundo mudança anunciada nesta semana pelo governador Eduardo Leite.

considerou "perda de tempo" O prefeito Nelson Marchezan Júnior chegou a dizer nessa sexta-feira (7), a dirigentes e gestores de shopping centers, que o governo estadual não havia entendido a decreto local ea Procuradoria Geral do Estado (PGE) e MP-RS irem à Justiça. Além disso, Marchezan justificou que estendeu até domingo a abertura, pois apenas na sexta o setor havia sido liberado para funcionar.

Salões de beleza e barbearias foram liberados. Estes segmentos podem ficar abertos com 25% da capacidade, segundo a norma estadual. O decreto da prefeitura de quinta-feira (6) permitiu a reabertura do setor.

"Vendemos muito nesta sexta em lojas de rua. Os shopping centers demoram mais a ativar, porque tem uma estrutura maior, e apostavam no movimento deste sábado", observa o presidente da CDL-POA. "O Dia dos pais se tornou a primeira data promocional forte do ano."

Piva acredita que pode ter corrida de consumidores a lojas, à medida que souberem da decisão. "Aí tem de ter cuidado para que não haja aglomeração", alerta o dirigente.

Com a medida judicial, os lojistas já começam a trabalhar com a perspectiva de que na semana que vem a prefeitura tenha de ajustar a intenção de abertura às regras estaduais. Durante essa sexta-feira, Marchezan fez reuniões com os setores e falou em liberar a abertura neta segunda-feira (10). Mas até agora não foi emitido decreto com as regras.

"A previsibilidade é a melhor das coisas. A expectativa é mais ampla (abertura), mas se tiver que se adaptar às regras estaduais, a gente se adapta", afirma Piva.

Porto Alegre segue com indicadores de ocupação de UTIs e óbitos em alta, mesmo que a velocidade da demanda por leitos de terapia intensiva tenha se estabilizado nas semanas recentes, segundo as autoridades de saúde locais.

O Sindilojas Porto Alegre informou, por meio da sua assessoria de imprensa, que aguarda a manifestação da Prefeitura sobre o funcionamento das lojas para orientar os lojistas.