Porto Alegre: Justiça determina funcionamento do comércio até 16h neste sábado

A Justiça determinou liminarmente, na madrugada desde sábado (8), que o município de Porto Alegre siga o que estabelece o Sistema de Distanciamento Controlado do governo do Estado e permita a abertura de estabelecimentos comerciais não essenciais, como lojas de rua, shoppings centers e centros comerciais, somente até 16h neste sábado e não libere a abertura no domingo. Na quinta-feira (6), a Prefeitura havia autorizado a abertura do comércio de ruas e shoppings entre sexta-feira e domingo (9), após vários dias de negociações com entidades do setor.

Além disso, salões de beleza e barbearias deverão cumprir o protocolo de 25% de trabalhadores, atendimento individualizado ou com distanciamento de 4 metros.

e prevê multa de R$ 5 mil por ocorrência de descumprimento. No entendimento do MP, o decreto do Executivo municipal que liberou o funcionamento do comércio desrespeita as restrições ao funcionamento do comércio estabelecidas no Sistema de Distanciamento Controlado para regiões em bandeira vermelha. A prefeitura de Porto Alegre deve recorrer.