Academias vão poder reabrir em Porto Alegre, diz Marchezan

abertura do comércio construção civil atendimento presencial de imobiliárias Depois de comunicar que vai liberar a, da, doe bares e restaurantes a partir de segunda-feira (10), o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, anunciou a medida para academias, que estão fechadas há mais de um mês. Marchezan se reuniu com o segmento em videoconferência na tarde desta sexta-feira (7).

Decreto a ser publicado na noite desta sexta ou até este sábado (8) vai indicar como deverá ser o funcionamento dos estabelecimentos em todos os setores. No caso das academias, a expectativa será sobre o número de alunos que será permitido. Antes do último fechamento, o setor passou por duas fases - um aluno por vez e um a cada 16 metros quadrados, que permitia mais frequentadores no mesmo horário.

Procuradoria Geral do Estado (PGE), o decreto em vigor contraria as regras do distanciamento controlado Ao mesmo tempo que promete editar decreto ampliando a abertura para mais setores, a Capital deve ser acionada pelo Ministério Público por desrespeitar restrições da bandeira vermelha por ter liberado o comércio até domingo (9). Segundo a

Donos de academias e representantes do setor destacaram que o setor também atua com saúde das pessoas, por isso não deveriam ter sofrido restrições. Pediram ainda que não fosse adotado um número que permita maior frequência e não apenas um por vez, o que inviabilizaria a abertura de muitas delas.

No Estado, 20% dos estabelecimentos já teriam fechado, segundo entidades do segmento.