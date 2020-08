Marchezan libera atendimento presencial de imobiliárias a partir de segunda

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

o varejo construção civil rodadas de videoconferências com segmentos. A prefeitura de Porto Alegre vai liberar a operação presencial de imobiliárias a partir de segunda-feira (10). Foi o terceiro segmento que o prefeito da Capital, Nelson Marchezan Júnior, anunciou a liberação nesta sexta-feira (7). Já foram liberadose a. O prefeito está fazendo

Na conversa, Marchezan indicou que deve ter decreto com as restrições de horários. Também repetiu o que fez nas reuniões anteriores, indicando panorama da pandemia, necessidade de elevar a testagem - pediu apoio para que pessoas sintomas busquem os serviços de saúde e façam exames, nos casos que necessitam.

O prefeito preveniu que a liberação geral deve elevar risco de maior contaminação, o que pode ter de gerar novas restrições.

Os representantes do setor imobiliário apontaram que precisavam de maior previsibilidade, para não ter de parar.

Marchezan informou que não há como garantir se não vai ter fechamento e por quanto tempo seria. O chefe do Executivo lembrou que chegou a sugerir a entidades setoriais a adoção de fechamento próximo de um lockdown, parando duas semanas para reabrir na semana seguinte, mas que a medida não teve apoio dos setores.

"Há risco de que em quatro semanas tenha maior demanda por leitos de UTI e uma semana só de parada pode não ser suficiente para baixar a ocupação", preveniu o prefeito.

Sobre o esquema a ser adotado, a prefeitura deve editar decreto com restrições em horários para evitar que as pessoas tenham mais tempo no dia para frequentar diversos pontos comerciais.