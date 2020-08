Marchezan fala com imobiliárias, restaurantes e academias sobre abertura

varejo até domingo e que se manterá a partir de segunda-feira (10) construção civil, também na segunda Após liberação para abrir o comércio, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan júnior, adotou uma estratégia nesta sexta-feira (7). Está fazendo reuniões virtuais com todos os setores econômicos afetados por restrições. Alguns ainda não têm o aval para abrir, que já foi admitido para o

Agora de tarde, estão previstas videoconferências com imobiliárias (13h), bares e restaurantes (14h), supermercados (15h), academias (16h) e shopping center (17h). Se for mantida a linha adotada nas reuniões realizadas pela manhã com a construção e com o varejo, o prefeito deve sinalizar para reabertura sob condições - tanto horários como dias.

Deve ainda ser publicado o decreto com as regras. A construção ficou com operação inicial das 7h ás 17h, a pedido das construtoras. Elas alegaram que trabalhar em menos tempos não garante produtividade no canteiro de obras.

Eduardo Leite liberou abertura a lojas e restaurantes Cachoeirinha e São Leopoldo Já o comércio deverá ter menos horas do dia para funcionar e até algum dia da semana sem abrir, projetou Marchezan. Outro detalhe que o prefeito comentou é sobre a abertura na Capital, enquanto há restrições do Estado para cidades em bandeira vermelha. O governador, mas em alguns dias e horário específicos. Oi governo disse que pedir ação do Ministério Público em relação à Capital, como já fez com

A cada reunião, os convidados assistem a uma apresentação com os principais números da pandemia em Porto Alegre, confrontados ainda com outros estados e países no mundo e como foi o combate ao novo coronavírus.

Marchezan faz a advertência que há risco elevado de que haja aumento acelerado de contaminação com a abertura e que pode trazer maior pressão em leitos de UTIs. Segundo ele, há uma estabilização na velocidade de internações nos leitos de terapia intensiva. "Se voltar a subir, vamos ter de fechar de novo e vou precisar do apoio de todos".