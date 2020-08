Dólar sobe com cautela no exterior no foco e após IPCA

O dólar opera em alta no mercado doméstico, seguindo a tendência internacional em meio à queda das commodities. Os investidores buscam proteção na moeda americana por causa da piora nas tensões sino-americanas e expectativas pelo relatório de empregos dos EUA (payroll) de julho e o desfecho das negociações sobre um acordo em torno de um novo pacote de ajuda aos EUA para impulsionar a economia em meio à pandemia de coronavírus.

(IPCA) de julho veio em linha com a mediana do mercado, ao registrar alta de 0,36%, ante 0,26% em junho. O resultado do mês passado ficou dentro do intervalo das projeções do mercado(de 0,21% a 0,54%). No ano até julho, o IPCA acumula alta 0,46% e, em 12 meses, alta de 2,31%, também em linha com a mediana das estimativas (intervalo de 2,15% a 2,50%).