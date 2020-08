Sindha cobra explicações para não liberar gastronomia no Dia dos Pais

Após inúmeras reuniões, elaborações de estudos técnicos e apresentações de protocolos, o setor da gastronomia se manifesta com extrema indignação sobre os anúncios da prefeitura em liberar comércio e outros setores para abertura durante o final de semana que antecede o Dia dos Pais.

Para o presidente do Sindha - Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região, Henry Chmelnitsky, os critérios são totalmente incoerentes. "É impossível entender a lógica, a não ser puro desespero, de liberar tudo, exceto a alimentação, como se este serviço não fizesse parte do dia a dia das pessoas, seja em suas idas ao shopping, ou então ao Centro da cidade, por exemplo. É incoerente. Além disso, uma das justificativas para a abertura foi a lucratividade do Dia dos Pais, algo que, mais uma vez, mostra toda a falta de embasamento da Prefeitura, uma vez que esta é justamente, depois do Dia dos Namorados, uma das datas mais animadoras do calendário para o setor da gastronomia", critica o dirigente.