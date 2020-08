Prefeitura acelera licenciamento de empreendimentos

Uma mudança sutil nos processos de licenciamento da prefeitura de Porto Alegre vem trazendo benefícios a quem deseja construir ou empreender na cidade. Trata-se da tramitação paralela de licenças ambientais, instituída em janeiro pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams).

Antes da medida, os requerentes precisavam aguardar a aprovação do projeto arquitetônico para iniciar o licenciamento ambiental de um empreendimento. Agora, ambas as tramitações avançam de forma paralela - o que reduz o tempo de espera para que as obras sejam liberadas.

Exemplo é o Centro Comercial Assis Brasil, que está prestes a ser construído na Zona Norte. Com a tramitação paralela, a Licença de Instalação do empreendimento foi emitida em 15 de julho. No modelo convencional, sairia no final de 2020 - assim, o empreendedor só teria condições legais de começar as obras em 2021.

O investimento estimado é de R$ 35 milhões e contempla uma nova loja da varejista Havan e unidade da rede de supermercados Comercial Zaffari, além de restaurante e lancheria.