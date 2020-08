RS terá R$ 1,1 bilhão em obras de energia

O edital do leilão de transmissão nº 1/2020 aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta quinta-feira (6) pode ser visto como um copo meio cheio ou meio vazio pelos gaúchos. Pelo lado positivo, foi confirmada para este ano a realização do certame, previsto para ocorrer em 17 de dezembro, e de uma série de importantes obras no Rio Grande do Sul, que somarão cerca de R$ 1,1 bilhão em investimentos. Por outra ótica, o conjunto dos empreendimentos a serem ofertados e desenvolvidos no Estado reduziu significativamente em relação à previsão feita em maio, quando o órgão regulador reabriu a consulta pública para a disputa e estimava aportes de R$ 2,94 bilhões na região.

Naquela ocasião, a Aneel sinalizava o leilão de seis lotes de iniciativas a serem feitas no Rio Grande do Sul e agora a quantidade caiu para três (lotes 4,5 e 6). As obras no Estado têm como objetivo principal melhorar as condições de fornecimento de energia nas regiões Metropolitana de Porto Alegre e Vale do Sinos.

Os complexos, envolvendo linhas e subestações de transmissão, serão realizados em municípios como Porto Alegre, Charqueadas, Gravataí, Cachoeirinha, entre outros. Os prazos para a execução das estruturas, a partir de quando forem assinados os contratos de concessões desses empreendimentos, variam de 42 meses a 60 meses e os empregos a serem gerados são estimados em 2.527.

Não foi apenas no Rio Grande do Sul que foram "enxugados" os investimentos. Em maio, a perspectiva era de que o leilão ofertasse, no total do País, 15 lotes que somariam recursos na ordem de R$ 10 bilhões, com expectativa de geração de 21,3 mil empregos diretos. A versão atual prevê R$ 7,4 bilhões em investimentos no Brasil e a criação de 15.434 empregos diretos. Serão nove estados abrangidos: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. A negociação no certame envolverá 11 lotes, com a contratação de 1.958 quilômetros de novas linhas de transmissão e 6.420 MVA de capacidade.

Apesar da redução dos números em relação à expectativa original, o diretor-geral da Aneel, André Pepitone, ressalta a importância da previsão dos aportes bilionários. "Classifico a deliberação de hoje (quinta-feira) como a contribuição do setor elétrico brasileiro para a agenda do Brasil sair da crise", enfatizou o dirigente.

A disputa proposta pela Aneel também apresentou algumas particularidades não tão comuns em certames dessa natureza. Dois lotes apresentam projetos de revitalização de instalações. O objeto do lote 5 é a subestação Porto Alegre 4, atualmente gerida pela estatal gaúcha CEEE-GT (braço de geração e transmissão do grupo).

Já os empreendimentos que compõem o lote 11, atualmente sob responsabilidade da Amazonas-GT, serão leiloados tendo em vista que a concessionária optou por não renovar o contrato de concessão. A diferença dos dois casos é que o Grupo CEEE tem o interesse de fazer a revitalização da sua subestação, mas a Aneel entendeu que para realizar a obra seria necessária uma nova licitação.

