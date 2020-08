Hotel Laghetto reabre em Bento Gonçalves

A Rede Laghetto Hotéis está retomando suas atividades em Bento Gonçalves com a reabertura da unidade Viverone Estação. Ao todo, já foram reabertas sete dos 10 hotéis da empresa em Gramado, além da unidade de Canela e de outras duas que possui em Porto Alegre.

Localizado à 300m da Estação da Maria Fumaça, o Laghetto Viverone Estação conta com 165 apartamentos e está seguindo os protocolos de higiene e segurança. Atualmente, a região está em bandeira laranja - com risco médio de contaminação.

Antes de voltar a receber os hóspedes, a equipe de colaboradores passou por um treinamento com profissionais da saúde, como é de praxe na reabertura gradual que está sendo realizada pela empresa. Os hotéis contam, agora, com medição de temperatura a cada chegada no hotel, check-in realizado preferencialmente de forma online, dispenseres de álcool em gel em todos os ambientes e elevadores e o café da manhã é servido nas mesas com distanciamento.