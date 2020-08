Aumento da cota para compras em free shops em cidades gaúchas será debatido nesta quinta

nos free shops no lado uruguaio e argentino o limite passou a US$ 1 mil em janeiro O aumento da cota de compras em free shops no lado gaúcho da fronteira será alvo de reunião virtual entre a Receita Federal e a Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (6). O segmento do Rio Grande do Sul busca elevar de US$ 300,00 para US$ 500,00, valor. Em aeroportos,

começaram a abrir em junho de 2019 A discussão começa às 14h15min e pode ser acompanhada pelo site da Assembleia. Na pauta, estarão também a lista de produtos que podem ser vendidos nos free shops e o trânsito de mercadorias entre as lojas que têm a condição tributária diferenciada no lado brasileiro. Os empreendimentos

Estarão na sessão o secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, e secretário de Administração Aduaneira, Fausto Vieira Coutinho.

Também estão confirmados pela Assembleia a secretária estadual de Relações Federativas e Internacionais, Ana Amélia Lemos, e o deputado federal e líder do Governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros.

Uma das queixas é de demora de 20 dias na liberação da licença da Receita Federal entre a transferência de uma loja para outra ou do centro de distribuição, segundo o deputado estadual, Frederico Antunes, que preside a Comissão do Mercosul e a dos Free Shops da AL. Outra demanda é liberar a venda "off-line" quando ocorre a queda da rede que conecta as lojas aos sistemas do Serpro e da Receita.