Magazine Luiza ingressa na publicidade online com aquisição do Canaltech e Inloco

O Magazine Luiza realizou um duplo movimento para aumentar a audiência e eficácia de sua ferramenta de anúncios online, o Magalu Ads. Nesta quinta-feira (6), a empresa anunciou a aquisição do site de conteúdo sobre tecnologia Canaltech e a plataforma de mídia online desenvolvida pela startup Inloco. Com isso, a gigante varejista ganha espaço no segmento de publicidade online.

Por meio do Magalu Ads, os parceiros do Magalu poderão expor seus produtos nos sites do próprio Magazine Luiza, da Netshoes, da Zattini e do Canaltech, por meio de eCommerce content e de publicidade nativa. Com a solução de localização da Inloco, o vendedor poderá oferecer seus produtos para clientes que estejam próximos de sua região, reduzindo custos de frete e prazos de entrega.

Para lojistas incluídos no Parceiro Magalu, a plataforma de geolocalização promove a captação de clientes para as lojas físicas. O Canaltech, por sua vez, une conteúdo de qualidade e ofertas que estão diretamente ligadas aos interesses de audiências específicas -- uma tendência batizada de e-commerce content.

O Canaltech tem uma audiência de 24 milhões de visitantes únicos em seu site, 2,5 milhões no canal do Youtube, além de 792 000 seguidores em suas redes sociais. Juntos, os canais digitais de Magalu, Netshoes, Zattini, Estante Virtual, Época e, agora, Canaltech, somam 210 milhões de visitas mensais, segundo a ferramenta de medição Similarweb. No total, serão cerca de 80 milhões de visitantes únicos mensais.

A ideia é monetizar essa audiência, diz o CEO do Magalu, Frederico Trajano. "A união de eCommerce, conteúdo e publicidade é um negócio em expansão em todo o mundo. Queremos fazer parte dele e, assim, oferecer novos serviços aos nossos sellers. Nossa plataforma tem tudo para ser uma das maiores e mais eficientes do mercado", projeta.

De acordo com a gigante varejista, a aquisição do Canaltech e da plataforma de mídia da InLoco - segundo movimento anunciado pelo Magalu em apenas uma semana - reforça o pilar estratégico batizado de Magalu ao Seu Serviço, um conjunto de soluções colocadas à disposição dos parceiros e que é fundamental para o propósito da companhia: a digitalização do varejo brasileiro. No final de julho, o Magalu anunciou a compra da Hubsales, startup que conecta fabricantes a consumidores finais.

A entrada do Magalu no mercado de ads também fortalece a estratégia de superapp da empresa. Segundo a consultoria americana eMarketer, em 2020, dois terços de todo o investimento mundial em publicidade programática serão destinados a anúncios para celular. E, de acordo com estudo da agência americana de publicidade Adyoulike, o mercado global de publicidade nativa deve crescer 372%, entre 2020 e 2025 - passando dos atuais 85,8 bilhões para 402 bilhões de dólares.