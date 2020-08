Rio Grande do Sul deverá ter Centro de Distribuição da Amazon

Com um pavilhão de 41 mil metros quadrados já praticamente finalizado na cidade de Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a gigante norte-americana do e-commerce Amazon deve anunciar em breve a instalação de um grande Centro de Distribuição no Rio Grande do Sul. A companhia pode gerar próximo de 1 mil empregos no município, de acordo com a prefeita, Margarete Ferretti.

Em 2019 a Amazon já havia confirmado a intenção de construir centro distribuição próprios no Brasil. Desde então, inaugurou um CD com 47 mil metros quadrados em Cajamar, na Grande São Paulo, recentemente outro em Pernambuco, para atender o Nordeste, e agora finaliza as obras de sua estreia na Região Sul.

“A pedido da empresa não podemos divulgar mais informações, mas o habite-se para pavilhão já está regularizado e a obra praticamente pronta, e vai reforçar ainda mais o polo logístico da cidade”, comemora Margarete.

Em comunicado da companhia publicado em dezembro e 2019, Alex Szapiro, presidente da Amazon no Brasil, destacou que a inauguração dos centros de distribuição em São Paulo e em Pernambuco representavam "o compromisso de longo prazo da Amazon com o Brasil e principalmente, com nossos clientes em todo o País”. A divulgação e a proposta da norte-americana de efetuar entregas mais rapidamente e se expandir no Brasil revelam também a necessidade de uma operação no Sul do País.

No Rio Grande do Sul a Amazon ficará dentro do parque logístico operado pela 3SB em Nova Santa Rita, que conta com cerca de 150 mil metros quadrados de área construída em diferentes galpões, próximo do km 489 da BR-386. No complexo, a Amazon já trabalho na adequação interna do pavilhão às suas necessidades de armazenagem e operação.

O desembarque da Amazon no parque logístico da 3SB reforça o direcionamento do município para o setor logístico. Desde 2013, de acordo a prefeitura, a cidade recebeu pelo menos cinco grandes CDs, como do grupo Darcy Pacheco, da Modular, da Plimor, que se uniram a outras há existentes, como Intesementes e Harmann, que pertence à Samsung.

“Somo muito bem localizados geograficamente, com a BR-386 e a RS-443, cercada por rios, Caí, Sinos e Jacuí, e uma linha férrea que corta a cidade. Temos projetos para poder operar uma hidrovia, juntamente com a Metroplan, e queremos uma estação férrea, já há um trem que já cruza a cidade”, lista a prefeita.

Centro de Distribuição da argentina Mercado Livre Recentemente, vale lembrar, o Estado alimentava grandes expectativas de contar com o, que acabou confirmando a instalação em Santa Catarina. A Amazon, agora, porém, já tem obras praticamente finalizadas e o investimento é dado como certo pelo município de Nova Santa Rita.

Procurada para falar sobre o projeto no Rio Grande do Sul, a Amazon respondeu apenas que "não comenta rumores e especulações".