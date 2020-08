Marchezan confirma retomada das atividades em Porto Alegre ainda nesta quinta-feira

Porto Alegre deve ter algumas atividades liberadas para voltar a funcionar até domingo (9). O anúncio foi feita pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior pelas redes sociais. As entidades empresariais dizem que receberam a confirmação do Executivo de que haverá uma reunião ainda nesta quinta-feira (6) para discutir a retomada das atividades não essenciais na Capital - ainda sem hora marcada para começar.

denúncia contra o prefeito alega haver irregularidades da prefeitura Sem dar mais detalhes sobre quais setores serão atendidos e os critérios adotados, Marchezan Júnior alegou que não foi possível "fazer a necessária elaboração da abertura das atividades em virtude do impeachment". Ana alocação de R$ 3,1 milhões do Fundo Municipal da Saúde em ações publicitárias para campanhas de vacinação e cuidados contra a Covid-19.

"Hoje e amanhã retomamos os encontros virtuais para construirmos as alternativas, com segurança para todos", garantiu o prefeito, em seu perfil no Twitter. O presidente do Sindilojas POA, Paulo Kruse, disse que a prefeitura já sinalizou com a realização de uma reunião com os representantes do empresariado ao logno desta quinta-feira, mas ainda não foi confirmado o horário.