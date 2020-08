Laren retoma análise de uva e vinho depois de um ano paralisado

O Laboratório de Referência Enológica (Laren), de Caxias do Sul, vinculado à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), está retomando a partir deste mês as atividades de análise de vinhos e de derivados de uva e vinho. O Laren estava com as atividades de análise paralisadas desde 2019, quando encerrou o convênio do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) com o Estado. A estrutura é mantida com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Fundovitis).

Inaugurado em dezembro de 2001, o Laren é credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e tem uma estrutura completa e moderna para análise, controle e fiscalização de vinhos e outros derivados de uva. É o laboratório oficial para esses tipos de análises no Brasil e referência para os outros países do Mercosul. O espaço é o único credenciado para realizar análise isotópica, que verifica se o açúcar oriundo do produto vem da uva ou se há adição de água em vinhos, prática proibida no Brasil.

O prazo para realização das análises e emissão de certificados é de 15 dias úteis. O custo varia de R$ 40 para análises básicas até R$ 600 para análises de importação.