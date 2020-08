Eduardo Leite libera abertura do comércio e restaurantes na bandeira vermelha

sistema de distanciamento controlado flexibilizações na bandeira vermelha Esta terça-feira (4) começa a marcar um novo estágio dono Rio Grande do Sul, compara serviços não essenciais. As mudanças foram postadas pelo governador Eduardo Leite em sua conta no Twitter. As medidas seguem o que Leite considera como efeito da estabilização da demanda de doentes com Covid-19 nas UTIs.

O governo vai publicar decreto com as alterações nesta terça ainda ou até a manhã desta quarta-feira (5). Com isso, a reabertura vai valer para o Dia dos Pais. As prefeituras podem adotar limitações acima das que foram flexibilizadas.

devem acertar a reabertura de setores. Em Porto Alegre, por exemplo, mais de 20 entidades do setor empresarial e o prefeito Nelson Marchezan Júnior

A lotação de UTIs no Estado é de 7% nesta terça, e na Capital, superou os 90%.

Entre as permissões, vetadas até agora pela bandeira vermelha, que assinala o alto risco na pandemia e desde esta terça está em seis regiões do distanciamento controlado, está a abertura do comércio em geral, incluindo shopping center, de quarta-feira a sábado, das 10h às 16h.

Pelas regras para o comércio, divulgadas pelo Palácio Piratini, será permitido que 25% trabalhadores atuem em estabelecimentos com mais de três empregados. Restaurantes poderão funcionar de segunda a sexta, apenas no horário do almoço.

Os locais devem estampar em área visível o aviso sobre a lotação máxima nas bandeiras amarela, laranja e vermelha, para reforçar distanciamento mínimo - 75% (amarela), 50% (laranja) e 25% (vermelha).

para definir um distanciamento controlado com a cogestão O Piratini também teve reunião, por videoconferência, nesta terça com a Federação das Associações dos Municípios (Famurs) e as representações regionais. Novas alterações, para orientar prefeituras, devem ser editadas em decreto estadual.

De outro lado, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) informou que solicitou ao Ministério Público (MP) medidas em relação a municípios que flexibilizaram a abertura de segmentos, mesmo sob bandeira vermelha. São os casos de Novo Hamburgo e Esteio, na Região Metropolitana.

O nível de ocupação das unidades de terapia intensiva e os óbitos seriam os parâmetros principais para a bandeira de alto risco. A questão é saber como vai ficar a atuação do órgão de fiscalização, após as mudanças anunciadas por Leite que permitem reabertura, mesmo com limites de dias e horários.