Consórcio Magalu abre 300 vagas para Gestores de Negócios em home-office

O Consórcio Magalu está buscando Gestores de Negócios para trabalhar na área comercial. A empresa anunciou nesta terça-feira (4) a liberação de 300 vagas em home office em todo o país.

A função implica vender cotas de consórcio e promover a divulgação da marca. O candidato, segundo a rede, precisa ter experiência em vendas, ser persuasivo, competitivo e ter espírito empreendedor.

O trabalho será realizado em casa e o parceiro pode morar em qualquer lugar do Brasil, mas aqueles que residirem em cidades onde a empresa tem loja poderão utilizar as instalações para exercer a função. O salário de um gestor iniciante, segundo o Consórcio Magalu, varia em torno de R$ 4 mil a R$ 5 mil mensais.

Os representantes, que serão parceiros em regime PJ, recebem comissões de até 7,6%. A empresa oferece um sistema digital para venda e acompanhamento de resultados, além de oportunidades de participar de treinamentos e capacitação, campanhas de incentivo e premiações para os melhores gestores.

Antes da pandemia da Covid-19, os gestores atuavam em todas as lojas do Magazine Luiza no Brasil. Com a necessidade do fechamento das unidades físicas, a empresa optou por investir na capacitação de clientes via online, a recrutar mais trabalhadores para a vaga, expandindo o home-office.