Prefeitura e entidades empresariais realizam reunião à tarde para afinar proposta de retomada gradual na Capital

ficou definida a retomada gradual das atividades econômicas na capital gaúcha já a partir da próxima semana . Agora, deve começar a ser feito um ajuste fino a partir das contrapropostas apresentadas pelas entidades. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, tem mais uma reunião virtual a fim de chegar a um consenso sobre qual o melhor modelo de retomada das atividades econômicas marcada para a tarde desta terça-feira (4). Na segunda-feira (3), após uma primeira rodada de negociações com diversos dirigentes de entidades empresariais,. Agora, deve começar a ser feito um ajuste fino a partir das contrapropostas apresentadas pelas entidades.

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, diz que a entidade está aberta às negociações já que as empresas que representa "estão definhando". "Precisamos abrir. Do jeito que está, nós estamos apenas sendo penalizados", disse Kruse.

Mesmo assim, o Sindilojas POA já encaminhou ao prefeito um documento com a proposta das entidades em que prevê:

Liberação das atividades de Construção civil e Indústrias a partir desta quinta-feira (6) com horário proposto para das 7h às 17h de segunda a sexta feira, paralisando nos sábados e domingos;

a partir desta quinta-feira (6) com horário proposto para das 7h às 17h de segunda a sexta feira, paralisando nos sábados e domingos; Liberação das atividades de Serviços em geral iniciando na segunda-feira (10) das 10h às 15h de segunda a sexta, paralisando nos sábados e domingos;

iniciando na segunda-feira (10) das 10h às 15h de segunda a sexta, paralisando nos sábados e domingos; Funcionamento de Restaurantes, lanchonetes bares e similares, das 11h às 20h, no máximo, de segunda a segunda, a partir de sábado (8);

das 11h às 20h, no máximo, de segunda a segunda, a partir de sábado (8); Liberação do Comércio em geral , com acesso próprio, operando das 9h às 16h de segunda a sábado, paralisando nos domingos, a partir desta sexta-feira (7);

, com acesso próprio, operando das 9h às 16h de segunda a sábado, paralisando nos domingos, a partir desta sexta-feira (7); Volta a operação do Comércio em shoppings center e galerias comerciais das 12h às 20h de segunda a segunda, também a partir desta sexta-feira (7).

As entidades empresariais preveem, ainda, que no dia 24 de agosto seja feita uma reavaliação pela prefeitura e pela entidades das medidas tomadas adotadas e os seus reflexos. "Caso não ocorra uma variação significativa no uso dos leitos e número de óbitos as atividades, poderão ser ampliadas, com ajustes de horários e dias", diz o documento.

A ideia da prefeitura é definir um calendário para a retomada escalonada das atividades econômicas na cidade. “A liberação é por semana, de acordo com perigo de contágio, volume de circulação, semelhante com o que foi feito em abril, uma progressão semanal”, afirma Marchezan.