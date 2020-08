Caixa divulga calendário para outros 805 mil beneficiários do auxílio emergencial

Com mais 805 mil aprovados no cadastro do auxílio emergencial, a Caixa Econômica afirmou, nesta segunda-feira, que o número de beneficiários chegou a 66,5 milhões de brasileiros, o equivalente a mais de 30% da população. Estes receberão, pelo aplicativo, a primeira parcela do benefício a partir desta quarta-feira, conforme data de nascimento.

Já o saque em dinheiro poderá ser feito a partir de 8 de agosto, também segundo cronograma. A Caixa adotou a sistemática para evitar filas e para tentar diminuir a demanda por papel moeda. Quem recebe qualquer benefício pela conta digital da instituição, precisa esperar alguns dias para retirar o dinheiro em espécie. Nesse período, é possível realizar compras em débito com o cartão virtual ou por QR Code. Ao todo, o governo pagou R$ 145,9 bilhões com o programa emergencial. "Reafirmamos que não há necessidade de se chegar à agência cedo, antes que ela abra, para o recebimento do benefício", disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Além disso, 345 mil de pessoas tiveram o cadastro liberado em reavaliação cadastral feita pelo Minsitério da Cidadania. Estes, que tiveram a conta bloqueada por suspeita de fraude e tiveram de comprovar identidade, receberão as parcelas três e quatro do benefício. Aqueles que tiveram o cadastro liberado seguirão o mesmo calendário de recebimento dos novos beneficiários.

A Caixa também divulgou que R$ 42,5 milhões já foram antecipados em parcelas do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Ao todo, foram 12,3 mil contratos. A instituição criou, em 23 de julho, uma linha de crédito para antecipar até três parcelas do saque-aniversário do FGTS. Quem optou pela modalidade pode pegar o empréstimo à taxa de 0,99% ao mês. O valor mínimo para contratação é de R$ 2 mil.

