Secretaria da Agricultura abrirá licitação para contratar 150 auxiliares administrativos

Avança nesta semana mais uma etapa das ações do governo do Estado para retirada da vacina contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul. Depois da aquisição já feita de 72 veículos para reforçar a estrutura da Defesa Agropecuária do Estado , a Subsecretaria Central de Licitações (Celic) lança, nesta semana, licitação para contratação terceirizada de 150 auxiliares administrativos para o setor.

De acordo com o edital, os profissionais selecionados serão destinados a 125 municípios. O processo aberto a pedido da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) tem como foco reforçar o controle sanitário no Rio Grande do Sul – uma das exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para a retirada da vacinação contra a febre aftosa no Estado.

O certame está agendado para a terça-feira (4). Nos dias 4 e 5 o ministério deverá avaliar o cumprimento dos 18 apontamentos levantados durante a auditoria realizada no ano passado para que o Rio Grande do Sul consiga o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação.