Porto Alegre: entidades exigem reabertura e falam em 'ruptura' e 'colapso' da economia

íntegra mais abaixo) defende a "retomada inadiável e imediada das atividades" e adverte para risco de "ruptura dos canais de interlocução e do colapso do sistema econômico". A reação veio após a liberação dos jogos de futebol Vinte e duas entidades do setor de comércio, construção civil, ensino e outros serviços de Porto Alegre emitiram um documento que pode ser o mais duro até agora na crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. O texto () defende a "retomada inadiável e imediada das atividades" e adverte para risco de "ruptura dos canais de interlocução e do colapso do sistema econômico". A reação veio após anos estádios da dupla Grenal.

Assinam o texto CDL-POA, Sindilojas, Sinduscon, Sinepe, Associação dos Empresários do Humaitá e Navegantes (AEHN), Agas, Abrasel, Lide, Abrasce, Alshop, Aclame, ACPA, Sindha, Sergs (Sociedade de Engenharia), Instituto Cultural Floresta (ICF), Fenabrave/Sincodiv, Fetransul, ADCE, Acomac, ADVB-RS, Secovi-RS e Sulpetro.

O documento foi fechado na manhã deste domingo (2) e foi remetido primeiro ao prefeito Nelson Marchezan Júnior por volta das 10h, depois foi divulgado.

volta dos jogos de Grêmio e Inter neste domingo O tom da reação dos setores econômicos se elevou desde sexta-feira (31), quando o prefeito comunicou, em transmissão ao vivo, a. Marchezan falou em teste para a retomada dos jogos, mas a expectativa é que isso se restabeleça. A dupla Grenal tem usado como argumento a segurança proporcionada por seus protocolos sanitários.

Foi justamente este argumento do futebol que agora está sendo usado pelos setores que vão do comércio de de rua, shopping centers, serviços em geral, construção civil, supermercados (um dos poucos com funcionamento liberado), restaurantes e bares. O presidente da CDL-POA, Irio Piva, disse, na sexta-feira, que a volta do futebol era importante e que agora era hora de liberar os demais segmentos.

"Nossos protocolos garante segurança à saúde de funcionários e clientes", afiançou Piva.

manifestação que foi feita em meados de julho quando o prefeito cogitou lockdown falta de apoio de setores O documento intitulado "Aos cidadãos de Porto Alegre (parte 2)" - a iniciativa segue outradevido ao avanço da ocupação de UTIs -, aponta esquemas de horários para abertura por tipo de atividades. Depois Marchezan acabou desistindo por. Também pede que obras privadas sejam equiparadas à execução que se mantém no setor público.

não há previsão ainda de volta às aulas presenciais Setores essenciais teriam ainda o horário ampliado. Mesmo com apoio do Sinepe (sindicato do ensino privado), as escolas focam fora da retomada, pois seguirão as orientações do governo estadual e, suspensas em março, comunicou o governador Eduardo leite na quinta-feira passada.

Sobre o termo 'ruptura' citado no documento, Piva explica que as entidades apontam que já tentaram "todas as alternativas de diálogo". "Agora é imprescindível retomar as atividades, se não conseguirmos, teremos de estudar novas medidas", projeta o dirigente. Ele reforça que as entidades não querem "enfrentamento", mas "sim construirmos juntos uma solução".

"Mas esta solução tem que estar contemplado a retomada da economia", condiciona.

acenar para definições sobre funcionamento das atividades fechadas ou com restrições Na sexta-feira, o prefeito chegou adesde o começo de julho. O tema seria colocado em pauta durante esta semana. Mas o chefe do Executivo condicionou à evolução da ocupação de leitos de UTIs. Durante a semana passada, houve queda da lotação (316 doentes com Covid-19 no domingo (26) para 303 na sexta).

bateu em 324, recorde até agora na pandemia A dúvida era se esta trajetória seria consistente para uma tendência de queda. Neste fim de semana, a situação se inverteu, de queda para elevação das internações. Neste domingo, a ocupação geral das UTIs se mantém em quase 90% - deveria estar em 80% para evitar proximidade do colapso da estrutura -, e o número de doentes com o novo coronavírus

Este cenário, teoricamente, deveria reforçar as restrições em curso, o que deixaria mais distante eventuais flexibilizações. A resposta caberá ao prefeito.

Confira o documento enviado ao prefeito de Porto Alegre:

Aos cidadãos de Porto Alegre (parte 2)

Vivemos há mais de 4 meses com atividades restritivas aos hábitos e costumes da sociedade porto-alegrense, entre os quais, o livre arbítrio de trabalhar, comprar e vender. Neste período, o poder público teve tempo e a verba necessária para dotar nossa cidade de estrutura física e de pessoal para o atendimento médico da população atingida pela pandemia.

Temos agora que buscar medidas também para a preservação de nossa economia, quer pessoal, familiar ou empresarial, sem as quais não teremos condições de manter a luta contra este vírus e em defesa da vida.

Considerando a necessidade de manter os cuidados para diminuir a aglomeração das pessoas no transporte público e procurando minimizar as possibilidades de contágios, apresentamos as seguintes medidas, numa primeira fase, que urgem serem tomadas, sempre mantendo o diálogo com as partes envolvidas para novos ajustes:

A abertura do comércio, independentemente do seu porte, nos seguintes horários: comércio tradicional (de rua) das 9 h às 17h e dos shopping centers das 12 h às 20 h; Abertura de bares e restaurantes nos horários de 11h às 22 h; Atendimento dos prestadores de serviços em período único das 10h às 16h, excetuando as instituições de ensino que atenderão os termos acordados com o Governo do Estado; Liberação das atividades na Construção Civil, igualando as obras públicas e privadas, no horário das 7h às 17h; A ampliação dos horários de atendimento das atividades essenciais e a flexibilização dos estacionamentos para minimizar eventuais concentrações e aglomerações.

Os protocolos de saúde, que protegem os trabalhadores e clientes da Covid-19, serão rigorosamente seguidos, cobrados e difundidos por nossas entidades, buscando uma conscientização cada vez maior de nossa população.

Frente ao acima exposto, é imperioso que o poder público decrete a retomada inadiável e imediata das atividades econômicas. Estamos abertos a um processo construtivo, sob pena de ruptura dos canais de interlocução e do colapso do sistema econômico e; por conseguinte, da saúde de toda a população.

Porto Alegre, 1° de agosto de 2020

Assinam: