Exposição em homenagem aos 50 anos do Parque Assis Brasil já tem regulamento

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) e a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) confirmaram a realização da Exposição de Animais de Esteio, que acontecerá de 26 de setembro a 4 de outubro no Parque Assis Brasil, em Esteio. O regulamento completo deve ser divulgado até o dia 07 de agosto.

“Vamos fazer uma grande exposição virtual para estimular a cadeia do agronegócio e a economia, garantindo, é claro, toda a segurança necessária para o expositor. Precisamos nos reinventar usando a tecnologia a nosso favor”, destaca o secretário da Agricultura, Covatti Filho.

A exposição não terá presença de público externo e irá observar todos os protocolos de segurança em função da Covid-19. “Estamos fazendo todo o possível para realizar uma exposição com toda segurança, cumprindo os protocolos de saúde, com vistas a não perder uma geração de animais de genética. Sera, a meu ver, um encontro do passado com o futuro! Uma exposição que vai lembrar o Menino Deus e que vai mostrar o futuro, com transmissão em tempo real para o mundo! Será, também, uma forma de não deixar passar em branco os 50 anos do Parque Assis Brasil!”, disse o presidente da Febrac, Leonardo Lamachia.

Uma nova reunião com as entidades que pretendem participar da exposição deverá ocorrer entre os dias 10 e 14 de agosto.

Os julgamentos e provas de equinos terão sua programação, entrada de animais, provas e julgamentos em datas e horários fixados e divulgados pelas respectivas Entidades em comum acordo com os organizadores.

Inscrições

A inscrição de animais seguirá os seguintes critérios:

Bovinos, Ovinos e outras espécies

- Serão realizadas no sistema da Seapdr

- Prazo para indicação de operadores do sistema de inscrição: 15/08

- Prazo final para inscrição de ovinos: 31/08

- Prazo final para inscrição das demais espécies: 10/09

Programação

A programação técnica, com exceção dos equinos, deverá ser realizada em dois turnos:

1º TURNO: 50% das associações participantes

SAB 26/09: Entrada dos animais

DOM 27/09: Pesagem de ovinos e bovinos (julg. de admissão)

SEG 28/09: Julgamentos - manha e tarde

TER 29/09: Desfile dos grandes campeões (pela manhã) e saída dos animais (a tarde)

2º TURNO: Demais 50% das associações participantes

QUA 30/09: Entrada dos animais

QUI 01/10: Pesagem de ovinos e bovinos (julg. de admissão)

SEX 02/10: Julgamentos - manha e tarde

SAB 03/10: Desfile dos grandes campeões (pela manhã) e saída dos animais (a tarde)

DOM 04/10: *Encerramento.