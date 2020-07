'Apoiamos a volta do futebol, mas pedimos que o comércio possa voltar também', diz presidente da CDL-POA

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

liberação dos jogos de futebol em Porto Alegre sinalizou que pode ter retomada na semana que vem O anúncio de, feito no começo da tarde desta sexta-feira (31) pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, provocou reações dos setores que sofrem restrições na pandemia desde a primeira semana de julho. Fontes de diversos segmentos, do comércio à construção e escolas ouvidas cobram o mesmo tratamento dado ao futebol. Marchezan, mas dependerá da ocupação de UTIs. Antes, porém, a pressão para permitir o funcionamento de setores deve aumentar.

"Apoiamos a volta do futebol, que é muito importante, da mesma maneira pedimos que o comércio possa voltar", apelou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), Irio Piva. O dirigente usa como principal argumento para que o tratamento seja o mesmo que o do futebol que "o varejo também pode garantir segurança para funcionários e consumidores".

"Temos condições de oferecer segurança a funcionários e clientes. Com este tempo todo que passou, todos aprendemos a lidar com a situação. Nossas empresas são um lugar seguro", reforça Piva.

Sobre o comentário de Marchezan, de que não teria obtido apoio para fazer um lockdown, o presidente da CDL-POA concorda que os setores não concordaram, o que fragilizou a adoção do fechamento, cogitado pelo prefeito e que chegou a ser defendido pela direção do Hospital de Clínicas. "Ele está certo, não demos apoio. Ele queria restringir ainda mais. Queremos que a economia e a saúde andem juntas", completa.

Em função do prolongamento das restrições, que voltaram no começo de julho, há lojas que desafiam as proibições, por exemplo, e estão abrindo.