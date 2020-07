Cresce busca por câmaras privadas de conciliação e mediação no RS

Questões de natureza jurídica ou não, que apresentem desacordo entre as partes, podem ser resolvidas em câmaras privadas de conciliação e mediação. A alternativa vinha tendo mais procura antes da pandemia, e agora funciona via on-line, por causa das medidas de isolamento social em decorrência da pandemia da Covid-19.

A solução de conflitos ocorre por decisão entre as partes, por intermédio de um mediador (figura neutra), que, como diz o nome, proporciona uma comunicação entre as partes para uma melhor resolução do impasse. No Rio Grande do Sul, já existem duas câmaras privadas de conciliação e mediação credenciadas junto ao Tribunal de Justiça (TJ-RS), que receberam suas portarias em 5 de fevereiro deste ano.

São elas a Acrópole, primeira câmara credenciada junto ao TJ, e a Câmara Simplifique Negociação, Conciliação e Mediação. Ambas representam um braço de apoio ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos (Nupemec) e ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos (Cejusc). As câmaras privadas seguem tabela de preços estabelecida pelo TJ para os processos judiciais. E para os casos extrajudiciais, cada câmara tem sua tabela individual.

A mediadora judicial e privada, Luciana Severo, da Acrópole, explica que a mediação poder ser utilizada a qualquer momento para praticamente todo tipo de conflito, por pessoa física ou jurídica. Antes de uma judicialização, a “mediação extrajudicial” pode ser buscada espontaneamente pelas partes. Ou “mediação judicial”, podendo ocorrer a qualquer momento de um processo judicial, por encaminhamento do magistrado ou pela vontade das partes.

“A mediação é a justiça sem processo, com o objetivo de satisfação de ambos envolvidos, proporcionado ganhos mútuos”, destaca Carla Zir Delgado, mediadora judicial, instrutora e sócia da Acrópole. O mediador da Acrópole, André Strey, salienta: “Em tempos de pandemia, a mediação on-line ganha força, garantindo soluções de conflitos, seguindo as normas de segurança”.

Luciana observa que a mediação permite acordos mais ágeis do que processos judiciais. Ela destaca, entre os conflitos tratados atualmente, os contratos empresariais, endividamento, relações trabalhistas, inadimplências condominiais, mensalidades escolares, relações médicas, conflitos coletivos, e convívio familiar. “A mediação privada preserva o sigilo das partes, ocorre em menor tempo do que um processo judicial e preserva as relações”, sustenta.

Mediação é estimulada há uma década

Marli e Lara, da Simplifique Mediação, destacam marcos legais

MARCO QUINTANA/ARQUIVO/JC

Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 125, na qual criou a Política Judiciária Nacional de Tratamento adequado de conflitos, indicando a utilização da mediação e da conciliação no País. De acordo com mediadora Marli Zamban Jacques, da Simplifique Mediação, em 2015, foram criados dois marcos legais importantes para os métodos autocompositivos; o Código de Processo Civil (CPC) e a Lei de Mediação. “O CPC dispõe que a conciliação e a mediação devem ser estimuladas por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público (MP). Além disso, definiu a audiência de conciliação ou mediação como etapas obrigatórias do processo, antes mesmo de qualquer outro trâmite legal”, explica. A mediadora lembra também que a Lei 13.140 de 2015, conhecida como Lei de Mediação, regulamentou o método no Brasil, dispondo sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e também no âmbito da administração pública. “Contudo, ainda hoje, temos resistência quanto ao uso dos métodos autocompositivos no Brasil”, salienta Marli. Ela explica que foi a Resolução 1266 de 2019 do Conselho da Magistratura (Comag), que regulamentou o cadastramento das Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação no âmbito do Poder Judiciário Estadual. “Esta resolução estabeleceu uma série de requisitos e de qualificações para que as câmaras pudessem ser credenciadas ao judiciário”.







Diferenças em mediação e conciliação