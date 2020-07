Com Covid-19, PIB dos EUA tomba 32,9% e tem pior resultado para 2º tri desde 1947

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos tombou à taxa anualizada de 32,9% no segundo trimestre de 2020, de acordo com dados publicados nesta quinta-feira (30) pelo Departamento de Comércio do país. A primeira leitura do indicador deixa evidente o forte impacto da pandemia de Covid-19 na economia americana e é o pior resultado para o período desde 1947.

O resultado, no entanto, veio melhor do que a mediana de 26 estimativas consultadas, que apontava contração de 35%.

O Departamento do Comércio informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) caiu à taxa anualizada de 1,9% no segundo trimestre. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, recuou 1,1% no mesmo intervalo. A contração da atividade americana no primeiro trimestre foi confirmada em 5%.