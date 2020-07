Dólar sobe com cautela sobre coronavírus e antes de PIB dos EUA

O dólar volta a subir ante o real nesta quinta-feira (30) acompanhando a tendência de valorização da moeda americana no exterior em meio à cautela nos mercados com a disseminação do novo coronavírus no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Às 9h34min, o dólar à vista subia 0,70%, a R$ 5,2105. O dólar futuro para agosto avançava 0,79%, a R$ 5,2125.

Há um compasso de espera também pela primeira leitura do PIB dos EUA do segundo trimestre e dos pedidos semanais de auxílio desemprego americano (9h30min), depois da queda maior que a esperada do PIB da Alemanha, por causa dos efeitos da pandemia de Covid-19 na maior economia europeia.