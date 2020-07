Banrisul esgota volume total de recursos disponível ao Pronampe

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Banrisul informou que alcançou, nesta quarta-feira (29), o volume total de recursos disponível para financiamento às micro e pequenas empresas no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). No total, foram liberados R$ 355 milhões pelo banco gaúcho para nove mil operações contratadas.

O comércio varejista foi um dos segmentos contemplados com mais de 4,8 mil operações. Hotéis e restaurantes fecharam outros cerca de mil contratos. A linha de crédito começou a operar no dia 13 de julho e foi destinada a pessoas jurídicas microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas, com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, em 2019.

o Banrisul começou a ofertar outra linha de crédito para capital de giro Na segunda-feira (27),a pequenas e médias empresas com garantia de programa federal, o Fundo Garantidor de Investimentos (FGI).