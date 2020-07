Santander eleva reserva de calote e lucro cai 41,2%

O Santander Brasil registrou lucro líquido de R$ 2,136 bilhões no segundo trimestre, uma queda de 41,2% em relação a igual período de 2019. O resultado reflete o aumento nas reservas para calotes, que dobrou no período, para R$ 6,5 bilhões. Deste total, 3,2 bilhões respondem por uma provisão adicional feita pelo banco para cobrir possíveis riscos e perdas trazidos pela crise do coronavírus.