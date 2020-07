RR Shoes, dona da Via Uno, abre 100 vagas, após pedir recuperação

empresa entrar com pedido de recuperação judicial A RR Shoes, com sede em Santo Antônio da Patrulha e dona da marca Via Uno, voltou a contratar. A abertura de cem postos de trabalho, anunciada esta semana, ocorre menos de um mês depois da. As vagas são para a unidade de Santo Antônio da Patrulha, única das três da RR Shoes em atividade. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) divulgou dados do mercado de trabalho do setor apontando menor ritmo de cortes em junho.

mais de 400 vagas fechadas em maio na cidade fábrica da Piccadilly em abril A oferta de vagas na unidade de Santo Antônio da Patrulha começa a repor. A indústria, com plantas fechadas em Teutônia e Caraá, demitiu cerca 800 pessoas desde o começo do ano. Em fim de 2019, a RR Shoes atuava com cerca de 2 mil trabalhadores, entre contratados e de ateliers. A crise mais forte da operação foi associada à queda de pedidos provocada pela pandemia. Santo Antônio da Patrulha também teve o fechamento da

Os postos da RR Shoes são para os setores de costura e montagem e devem ser preenchidos até 10 de agosto. Muitos trabalhadores que foram demitidos estão sendo contactados para retornar, segundo a empresa. Em nota, o CEO da calçadista, Ramon Rabelo, apontou que as contratações indicam que "a retomada é factível". A abertura de vagas é associada à redução de estoques e encomendas para a fabricação de modelos da coleção primavera-verão, que começa a ter venda.

O principal mercado da fabricante são distribuidores e varejistas do Sudeste. Nos últimos três meses, Rabelo informa que a venda para players com operação de e-commerce passou a representar 50% dos negócios da empresa. Sobre a possibilidade de abrir mais postos, o CEO condicionou a mudanças no mercado em relação a restrições da pandemia e à sinalização da chegada de uma vacina da Covid-19.

Vagas são para costura e montagem e começam a repor demissões que ocorreram em maio. Foto: RR Shoes/Divulgação

entrou em recuperação judicial No começo deste mês, quando, a RR Shoes somava 379 trabalhadores. O pedido foi feito em 6 de julho. O passivo da indústria é de R$ 40,4 milhões. O processo foi deferido pela Justiça, segundo informação do escritório Medeiros, Santos & Caprara, que assessora a fabricante.

A Abicalçados aponta que, mesmo com redução de 20,8% no Estado e de 19% no Brasil nos postos do setor no primeiro semestre frente ao mesmo semestre de 2019, a velocidade nos cortes diminuiu. O Rio Grande do Sul cortou 14.774 vagas em seis meses - saldo entre admissões e demissões, mas apresentou menor número em junho neste saldo.

9,5 mil postos em abril e de 5,4 mil em maio Depois de saldo negativo de, o mês passado teve saldo negativo de 1,7 mil vagas. O Brasil seguiu a mesma performance, com mais demissões que contratações, mas em número bem menor em junho. O saldo negativo em abril foi de 29.312 postos, de 16,5 mil em maio e de 5,2 mil no mês passado. O Estado liderou o enxugamento do setor e chegou a 72.130 trabalhadores em atividade no encerramento do primeiro semestre. O Brasil soma 225,4 mil postos.

O presidente-executivo da entidade, Haroldo Ferreira, disse, por nota, que a abertura do comércio em cidades como São Paulo sustentam a retomada de compras no setor. Mas Ferreira ressalta que "uma recuperação mais substancial só será sentida no ano que vem, isso se tudo der certo, acharmos a vacina e o comércio estiver em pleno funcionamento".